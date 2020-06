Studioszene - Sofa Edition

Abenteuer Field Recording – Marcel Gnauk – FreeToUseSounds

Für Marcel Gnauk bedeutet Field Recording mehr als nur Tonaufnahmen. Für ihn ist es sein persönliches Abenteuer, das ihn um den gesamten Globus schickt, und er an unterschiedlichsten und abenteuerlichsten Orten beeindruckende Klänge festhält. Unterwasseraufnahmen in Bali, Dschungelsounds aus Thailand, Meeresrauschen vom Pier in Redondo Beach, die morgendliche Atmosphäre mit Vogelgesängen aus Le Reunion und die Sounds des Big Apple sind nur ein paar Auszüge seiner Klangreisen. Mit seinem mobilen Recording-Equipment im Gepäck begibt er sich auf seine Sound-Expedition, bei denen dann auch mal das Atmen eines Froschs, Propellergeräusche eines Bootes, das Reiben eines Steins auf Sand, Wasserfall-Rauschen, die U-Bahn von New York oder Klänge aus anderen Kulturen in Form des Treibens auf einem Markt in Thailand aufgenommen wird.

In unserem Live-Podcast am 04.07. um 11 Uhr, sprechen wir mit Marcel über seine Leidenschaft zum Field Recording sowie seine Reisen und seine Abenteuer. Dabei stellt er uns sein Recording-Setup vor und verrät, was für ihn bei den Aufnahmen wichtig ist, welche technischen und organisatorischen Herausforderungen sich ihm dabei stellen und wie er sie löst. Wir stellen ihm außerdem die Frage, wie er die Welt durch den unterschiedlichen Klang kennengelernt hat.

Seine Sounds stellt Marcel unter https://www.freetousesounds.com zum Kauf zur Verfügung!

Am 4. Juli ab 11 Uhr findest du den Podcast live auf YouTube, Facebook und genau hier!

Hier findest du den Podcast im Re-Live:

Aktuell ist Marcel in Island unterwegs:

Hier findet ihr Klangbeispiele:

Atmosphere Sounds – La Reunion

https://freetousesounds.bandcamp.com/album/dawn-sounds-morning-sounds-village-la-reunion-island

Unterwasser-Sounds

http://freetousesounds.bandcamp.com/album/underwater-sound-effects-library

New York

http://freetousesounds.bandcamp.com/album/new-york-city-sounds-jfk-broadway-timesquare-subway-trains