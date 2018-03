5 Wege zur Instant-Inspiration in der Bandprobe

Der Gitarrist spielt seit Stunden den gleichen Riff, der Keyboarder ist schon zum dritten mal mit der Suche nach einem guten Preset durch, und der Schlagzeuger recherchiert lieber am Smartphone nach neuen Becken – manchmal ist in einer Bandprobe einfach die Luft raus. Wir haben 5 schnelle Tipps für die schnelle Inspiration mit eurer Band!

Anzeige

01. Zwanglos Jammen

Eigentlich kennt das jeder: Wenn man etwas zu sehr versucht, kommt oft nichts dabei heraus. Dann heißt es: zurücklehnen und den Lieblingssong ansstimmen. Zwanglos kommt man so vielleicht auf frische neue Ideen.

02. Jeder für sich

Gerade eingegroovte Bands haben hier und da so manche Routine drin – gut, weil man sich aufeinander verlassen kann. Schlecht, weil dadurch auch die musikalische Innovation flöten gehen kann. Dann bringt es manchmal mehr, wenn jeder für sich (am besten mit Kopfhörern oder in separaten Räumen) ein bisschen komponiert. Wenn ihr euch dann zusammentut und euch eure Kreationen gegenseitig präsentiert, fallen den anderen sicher gute Ideen dazu ein.

03. Weitermachen!

Auch wenn man immer wieder von Song-Klassikern hört, die in wenigen Minuten entstanden sein sollen – manchmal bringt es eben auch etwas, wenn man am Ball bleibt. Gönnt euch eine Pause, wenn euch der Song aus den Ohren hängt, und steigt direkt im Anschluss wieder ein. Vielleicht ist es ja genau diese Blockade, die dem Arrangement das gewisse Etwas gibt?

04. Frischer Wind

Eine neue Tonart, ein neues Instrument, eine neue Spielweise oder nur einmal ein Frontmann-Wechsel für einen Song: Hauptsache, ihr bringt frischen Wind in die (vielleicht etwas angestaubte) Gruppe. Das sorgt garantiert für neue Inspiration und zuvor ungehörte Ideen.

05. Dann eben nicht

Nicht falsch verstehen – ihr sollt nicht einfach aufhören, kreativ zu sein! Aber es gibt Tage, an denen auch die besten Tipps und Tricks nichts nützen, um Schwung in die Bandprobe zu bringen. Was dann helfen kann, ist alles, was eben nichts mit der Musik zu tun hat, aber euren Teamgeist in der Band stärkt!