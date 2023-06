Jetzt Early Bird Ticket zur Studioszene sichern!

Die Studioszene – Das Community-Event für Audio Engineers, Producer und Home-Recorder – wird gemeinsam mit der LEaT con vom 17. bis 19.10.23 auf der Messe Hamburg (Halle B6) stattfinden. Vor Ort zeigen euch die Profis der Audio Branche in über 30 Masterclasses und Workshops, wie ihr eure Recording-, Mixing- & Mixing-, sowie Producing-Skills auf das nächste Level hebt. Außerdem präsentieren euch die Top-Audio-Brands ihr brandneues Gear direkt live vor Ort!

Masterclasses

In unseren Masterclasses zeigen etablierte Engineers und Producer, wie ihr euren Workflow verbessert und in Zukunft auf einem höheren Niveau produziert! Bestätigt sind bereits: Jaycen Joshua (Beyoncé, Snoop Dogg), Warren Huart (Produce Like A Pro), Moritz Enders (Silbermond), Jill Zimmermann (Alexisonfire), Quarterhead (Wincent Weiss), Stefan Betke (Soft Cell, Alphaville), Hans-Martin Buff (Scorpions, Peter Gabriel) sowie Wanja Bierbaum (Nina Chuba). Weitere Namen folgen!

Auf 50 Stück limitierte Early Bird Tickets mit Masterclass-Zugang!

Sichere dir jetzt eines der beliebten 3 Day Masterclass-Tickets zum Early-Bird-Preis von nur 209€ (zzgl. MwSt.) und spare damit über 40€. Mit diesem Ticket hast du Zugang zu unserem exklusiven Masterclass-Programm mit Jaycen Joshua, Warren Huart und Co., sowie zur Ausstellung mit den Top-Audio-Brands und unserer Gear Stage, auf der Q&A-Sessions mit den Speakern sowie Workshops und Produktdemos stattfinden. Ihr müsst allerdings schnell sein! Die Early-Bird-Tickets mit Masterclass-Zugang sind auf 50 limitiert! Ihr möchtet die Masterclasses nicht besuchen? Dann ist das 3 Day Early Bird Ticket für 59€ (zzgl. MwSt) für euch die erste Wahl! Und für alle, die die Studioszene nicht an allen drei Tagen besuchen können, gibt es auch ein 1 oder 2 Day Ticket mit dem Besuch der Masterclasses als Zusatz-Option!

Das bietet euch die Studioszene:

Spannende Masterclasses, Workshops und Produkt-Präsentationen

Q&A-Sessions mit den Top-Speakern der Studioszene

Gear-Highlights der Aussteller

Networking: Vernetzt euch in der Audio-Branche

3-Tage-All-Inclusive-Catering von Käfer

Das lernt ihr:

Wie ihr eure Recordings im Studio verbessert

Tipps & Tricks, die eure Mixing-Skills auf das nächste Level heben

So bringt ihr euer Mastering auf ein Top-Niveau

Wie ihr Producing & Songwriting optimiert

Die Speaker der Studioszene 2023

Jaycen Joshua (Beyoncé, Justin Timberlake) – Mittwoch, 18.10.

Jaycen Joshua ist ein bekannter Engineer und Producer aus den USA, der für seine Arbeit an zahlreichen Hits von Künstlern wie Beyoncé, Justin Timberlake, Rihanna und Jay-Z bekannt ist. Er erhielt den Grammy Award für »Best Rap Song« im Jahr 2011 für sein Mitwirken an dem Song Empire State of Mind von Jay-Z und Alicia Keys.

Jill Zimmermann (Alexisonfire, Alice Cooper) – Mittwoch, 18.10.

Jill Zimmermann ist eine talentierte Tontechnikerin, die in den Jukasa Recording Studios in Hamilton, Ontario, Kanada arbeitet. Sie stammt ursprünglich aus Krefeld, hat sich in der kanadischen Musikindustrie einen Namen gemacht und an Produktionen von Künstlern wie Alice Cooper, Alexisonfire und Three Days Grace gearbeitet. Im Jahr 2019 wurde Jill Zimmermann für den renommierten Juno Award in der Kategorie »Recording Engineer of the Year« nominiert, die höchste Auszeichnung in der kanadischen Musikindustrie.

Warren Huart (Produce Like A Pro) – Dienstag, 17.10.

Warren Huart ist ein Audio Engineer und Producer, der bereits mit vielen bekannten Musikern wie Aerosmith, The Fray und James Blunt zusammenarbeitete. Seine Expertise im Bereich Musikproduktion und Mixing zeigt er in Tutorials, Reviews und Interviews mit gestandenen Persönlichkeiten aus der Musikindustrie auf seinem YouTube-Kanal »Produce Like A Pro«, der mittlerweile über 700.000 Abonnenten zählt.

Hans-Martin Buff (Peter Gabriel, Prince) – Dienstag, 17.10.

Hans-Martin Buff ist ein renommierter Engineer und Producer, der für seine Arbeit an verschiedenen Alben und Projekten u.a. mit Prince und den Scorpions bekannt ist. Er arbeitet mit Künstlern wie Peter Gabriel zusammen und setzt sich für Dolby Atmos und 3D-Audio für Kopfhörer ein, um ein immersives Hörerlebnis zu ermöglichen.

Moritz Enders (Silbermond, The Intersphere) – Mittwoch, 18.10.

Moritz Enders ist ein erfolgreicher Toningenieur und Produzent, der mit namhaften Künstlern wie Silbermond oder The Intersphere zusammengearbeitet und mit ihnen Alben produzierte, die in den Charts erfolgreich waren.

Wanja Bierbaum (Nina Chuba, LEA) – Freitag, 19.10.

Wanja Bierbaum ist ein renommierter Toningenieur aus Deutschland, der sich auf die Aufnahme und Produktion von Popmusik spezialisiert hat. Er hat mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet, darunter auch mit Nina Chuba, einer aufstrebenden Singer/Songwriterin, die bereits mit mehreren Singles Erfolge feiern konnte.

Stefan Betke (Alphaville, Soft Cell) – Freitag, 19.10.

Stefan Betke ist ein renommierter Mastering Engineer und Musiker aus Deutschland. Er betreibt sein eigenes Mastering-Studio namens Scape Mastering in Berlin. Unter seinem Künstlernamen Pole hat er mehrere Alben veröffentlicht, die von der Kritik hoch gelobt wurden.

Quarterhead (Wincent Weiss, Mark Forster) – Dienstag, 17.10.

Quarterhead ist ein deutsches Produzenten- und Songwriting-Duo, bestehend aus Tom Tischner und Janik Riegert. Zu ihren bekanntesten Arbeiten gehören Remixe für Künstler wie Dua Lipa, Ava Max und Anne-Marie sowie Produktionen für deutsche Künstler wie Wincent Weiss, LEA und Mark Forster. Quarterhead gehört zu den erfolgreichsten Produzententeams in Deutschland und hat maßgeblich zum Erfolg vieler internationaler und nationaler Chart-Hits beigetragen.

Unsere Aussteller

Zu den Ausstellern zählen auch 2023 wieder die Top-Brands der Pro-Audio-Branche, wie Audioscape, AVID, Bricasti, Cranborne Audio, Genelec, IK Multimedia, klanghabitat, Solid State Logic, Sessiondesk, Steinberg, TASCAM, Waves, Voyage Audio u.v.a.m., die euch ihr Top-Gear präsentieren.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Studioszene- & LEaT-con-Team