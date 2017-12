Vinyl-Hommage an die TR-808 und den Roland Music-Gründer

Das Madrider Electro-Label Fundamental Records von Alek Stark bringt eine Vinyl-Compilation heraus, die eine Hommage an den in diesem Jahr verstorbenen Roland Music-Gründer Ikutaro Kakehashi und die legendäre TR-808 ist.

Die streng limitierte, in edlem Holzcase verpackten 11-Vinyl-808 Box-Compilation bietet einen repräsentativen Querschnitt durch die aktuelle Electro-Szene. Mit dabei sind u.a. Acts wie Luke Eargoggle, The Hacker, The Exaltics, Di´jital, Microlith, Kitbuilders, Patronen, Scape One, Kan3da, Bolz Bolz, Das Muster, Plant43, Umwelt. Eine von Alek Stark und Wisp bespielte 12″ ist dem Roland Music-Gründer Ikutaro Kakehashi gewidmet.

https://fundamentalrecords.bandcamp.com/