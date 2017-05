Verschiedene Sprachen: Welchen Namen Farben haben

Songwriter kennen die Situation wenn sie in einer anderen Sprache texten und unsicher sind, ob sich bestimmte Begriffe oder Phrasen direkt übertragen lassen. Meistens hilft dabei der Blick in ein Online-Wörterbuch, doch bestimmte Konzepte unterscheiden sich zwischen den Sprachen so stark, dass sie sich kaum übertragen lassen.

Einer dieser Bereiche können dabei Farben sein. Je nachdem, in welche Sprache ihr eure Ideen übersetzt, kann es dabei zu deutlichen Unterschieden kommen, welche Farben es überhaupt gibt und wie sie genannt werden.

Das Youtubevideo zeigt beispielhaft für einen Bereich, wie spannend und vielseitig der Sprachgebrauch sein kann und was dahinter steckt. Doch auch für all jene, die sich mit den verschiedenen Farb-Konzeptionen außeinandersetzen wollen, sei das folgende Video empfohlen: