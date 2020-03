Er spielte in den sechziger Jahren mit Coltrane

R.I.P. McCoy Tyner: der einflussreiche Jazzpianist starb mit 81 Jahren

McCoy Tyner war einer der größten Jazzpianisten überhaupt. Sein Markenzeichen sind energiegeladene, quartenlastige Voicings und modale, brilliante Soloexkursionen.

Anzeige

Er wurde 1938 in Philadelphia geboren, bekam mit 13 Klavierstunden und spielte anfangs in den Bands von Benny Golson und Art Farmer. McCoy Tyner beeinflusste zahllose Jazzpianisten und prägte mit seinem Stil den charakteristischen Sound des berühmten John Coltrane-Quartetts der sechziger Jahre (bekannteste Stücke: My Favorite Things, A Love Supreme, Naima) maßgeblich. Am 06.03. starb er mit 81 Jahren.