Musik+Video der Woche: Takeshi Nakatsuka

In dieser neuen Rubrik möchten wir euch regelmäßig Songs vorstellen, über die wir in der Woche gestolpert sind – und das Musikvideo gleich dazu. Dabei haben wir uns auf Stil und Genre nicht festgelegt, ihr findet hier also einen bunten Strauß an Kunst, Musik und Kuriositäten!

Im ersten Teil unserer neuen Rubrik möchten wir euch den Künstler Takeshi Nakatsuka und Musik+Video zu seinem Stück „Japanese Boy“ vorstellen. Musikalisch sind hier einige Genres vereint: ein bisschen Jazz, ein bisschen Elektronik und jede Menge Big-Band. Das Musikvideo passt da perfekt: bunte Formen ordnen sich zu einem tanzenden Etwas und wechselt sich mit abstrakten Formen, Bewegungen und Stilen ab. Sehens- und hörenswert!