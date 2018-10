Ein musikalisches Doppel aus Synth und Waschmaschine

Häufig ist es doch so: wir unterscheiden in unserer Umwelt zwischen den Dingen, die Musik machen und denen, die einfach funktionieren sollen und dabei auch möglichst wenig Krach machen. In dem Duett, das wir euch heute zeigen wollen kommt beides zusammen!

Wie oft wart ihr schon vor einem Haushaltsgerät gestanden und dachtet euch: “Mensch, das würde ein gutes Sample abgeben!”. Eben. Umso erstaunlicher, dass ein Kasten wie eine Waschmaschine in einen musikalischen Dialog zu euch treten soll.

John Keston steckt hinter dem witzigen Experiment, sich einfach auf eine Improvisations-Session mit einer Waschmaschine und einem Korg Monotribe einzulassen. Was daraus geworden ist, könnt ihr (binaural auch mit Kopfhörern) euch in folgendem Video genauer anhören:

