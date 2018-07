Die Frau mit 15 Stimmen

Manche erkennen einen Maler schon allein aufgrund seiner Pinselstriche, eine Dichterin schon aufgrund einer ihrer Zeilen – und die Quelle des Gesangs eines Songs schon im Bruchteil einer Sekunde. Wenn ein Künstler oder eine Künstlerin eine ganz eigene Art und Weise gefunden hat, sich in seinem oder ihrem Metier auszudrücken, hat das oft etwas magisches.

Man spricht dann dabei häufig von einem ganz persönlichen Stil (oder Style) – wiedererkennbar, eigen und unverwechselbar. In der Musik kann das die Verwendung eines bestimmten Instruments sein, eine besondere Form des Arrangements oder eben ganz direkt: eine markante Stimme.

Anzeige

Doch wie die Sängerin und Youtuberin Yanina Chiesa zeigt, scheint Authentizität und Originalität im Bereich des Gesangs ein bisschen wie Schall und Rauch: ganze 15 Stimmen trägt Chiesa vor und schafft es dabei, so nah an das Vorbild zu kommen, das es manchmal sehr schwierig ist, einen Unterschied zu hören. Oder was sagt ihr?

Das könnte Sie auch interessieren: