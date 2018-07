Analoge Homage an Claude Debussy

Große Komponisten klassischer Musik haben schon seit längerem Platz in der elektronischen Musik: ob als Orchester-Sample, als Hommage bekannter musikalischer Phrasen oder als elektrifizierte Version des Originals – kaum ein bekannter Name, den es so nicht auch “in elektronisch” gibt.

Jetzt kommt ein weiterer Vertreter für der elektronischen Interpretation hinzu. Und mal ehrlich: es bietet sich ja auch an: die glockenhaften Klänge auf der einen Seite, das bekannte (und vielfach als Gute-Nacht-Stück gespielte) Piano auf der anderen: mit dieser Version von Claude Debussys “Clair de Lune” ist eine Adaption mit dem Analog-Synth gelungen die zeigt, wie sich Klassik im weitesten Sinne und Moderne ergänzen – und zu etwas spannendem, neuen werden.

