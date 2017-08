43 verschiedene Stimmen – er singt sie alle!

Gute Sänger können verschiedene Akzente in ihre Stimme bringen oder wechseln kurzerhand in die Kopfstimme – doch so viele Klangfarben zu beherrschen, wie der Herr in dem Beitrag, den wir euch heute zeigen wollen, ist schon etwas sehr außergewöhnliches.

Dabei geht es ja nicht nur darum, seine Stimmte etwas zu verstellen – es müssen die ganz eigenen Eigenschaften der jeweiligen Stimmen-Vorbilder imitiert werden. Das klingt mal etwas genuschelt, mal geschrien, in jedem Fall dürfte es einige Konzentration kosten, so nah wie möglich an das Original heranzureichen.

Wenn dann noch weibliche Stimmen wie Ellie Golding dazukommen, dürfte es knifflig werden – was ist euer gesungener Favorit?