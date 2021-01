Erweiterte Serie

Yamaha YC88 und YC73: Neue YC Modelle mit weiteren Tastaturoptionen

(Bild: I AM JOHANNES)

Nach dem YC61 erweitert Yamaha seine YC-Serie um zwei weitere Modelle. Bei der Entwicklung der YC88 und YC73 Keyboards wurden Wünsche aus aller Welt berücksichtigt. Während das YC88 mit seiner gewichteten Hammermechanik aus Holz das authentische Spielgefühl eines Flügels bieten soll, hat das YC73 eine von klassischen E-Pianos inspirierte ausbalancierte Standardtastatur. Mit VCM, FM und AWM2 verfügen die beiden Modelle über drei verschiedene Klangerzeuger, die eine umfangreiche Palette unterschiedlicher Sounds von Orgeln bis hin zu Synthesizern ermöglichen und in Kombination mit den integrierten Effekten und umfangreichen Layering-Optionen für eine beeindruckende Klangvielfalt sorgen, so der Hersteller. Intuitive Bedienelemente und Anschlussmöglichkeiten für weitere Tastaturen, Schalter und Fußpedale bieten Flexibilität. Kontinuierliche Softwareupdates sind außerdem angekündigt .

Klangvielfalt: Orgeln, Pianos und Synthesizer

Auch wenn die markanten Zugriegel und die Wasserfall-Tastatur des YC61 in erster Linie mit Orgeln assoziiert werden geht die YC Serie weit darüber hinaus. Wie das YC61 bieten auch die neuen YC88 und YC73 eine große Palette an Orgelsounds, stellen jedoch zudem eine Vielzahl von Konzertflügel-, Klavier- und Synthesizerklängen bereit. Die Schlüssel für diese Flexibilität liegt in den verschiedenen integrierten Klangerzeugern: Yamaha kombiniert seine eigene Virtual Circuitry Modeling (VCM) Technologie mit FM-Synthese und AWM2-Sampling. Dies ermöglicht eine Fülle von authentischen Sounds für alle Gelegenheiten.

Die YC88 und YC73 Keyboards von Yamaha sind ab sofort im Fachhandel verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 3.332,00 Euro für das YC88 und 2.618,00 Euro für das YC73 (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

