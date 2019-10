Next Step

Yamaha Genos 2.0 vorgestellt

Yamaha schlägt in der Genos-Historie das nächste Kapitel auf. Mit Genos 2.0 wollen sie begeisterten Genos-Spielern ein Instrument State of the Art bieten und erweitern es in vielerlei Hinsicht. Ab 15. November soll Genos 2.0 erhältlich sein.

Was bietet das Update?

Größerer Erweiterungsspeicher

Durch das Update auf Version 2.0 wird der Erweiterungsspeicher von 1,8 auf 3,0 GB vergrößert, sodass Sie jetzt viel mehr Inhalte auf Ihrem Genos verwalten können.

Schnelle Installation Via USB-Stick

Der Yamaha Expansion Manager wurde im Rahmen der Version 2.0 von Genos ebenfalls aktualisiert. In früheren Versionen waren Teil-Installationen in Einzelschritten nur über WLAN möglich. Die neueste Version 2.0 bietet Unterstützung für diese „Schnellinstallation“ über ein USB-Flash-Laufwerk.

Neuer Content

Das GENOS V2.0 SUPERIOR PACK bietet 50 brandneue Styles für Vintage-Pop- und Dance-Sounds und SA2-Premium-Voices wie „Pan Flutes“, „Female Vocals“ und „Trombone“. Außerdem sind topaktuelle Voices wie „Monolan Bass“, die mit dem PSRSX900 neu eingeführt wurden, enthalten, damit Sie Musik aus allen Epochen, vom klassischen Pop bis zu den neuesten Hits, noch authentischer spielen können.

Style Section Reset

Drücke einfach die Taste [TAP TEMPO], wenn du mit einem Style spielen, um ganz einfach zum Anfang des Takts springen willst. Dieses Zurücksetzen des Style-Abschnitts ist besonders praktisch, wenn du mit einem Sänger zusammen, oder Musik mit unterschiedlichen Taktarten spielst.

Style Creator Verbesserung

Layout und Funktionen des Style Creators wurden aktualisiert und optimiert. Die Einstellungen für den Taktartbereich wurden ebenfalls erweitert.

Chord Looper-Funktion

Mit dem neuen Chord Looper kannst du Akkordsequenzen aufnehmen und in einer Schleife (Loop) abspielen. So ist die linke Hand frei für zweihändige Passagen oder für die Auswahl und Optimierung von Sounds mit einem der verschiedenen zuweisbaren Controller.

Verbesserte Scale-Tune-Funktion

Du kannst jetzt in der Anzeige „Scale Tune“ auswählen, ob die Tonleitern für jeden Part einzeln für Right 1, Right 2 und Right 3 eingestellt werden sollen.

Sub Scale-Funktion / Scale Tune Quick Setting

Du kannst jetzt temporäre Tonleitern (Scalen) mit der Sub-Scale-Funktion einstellen und Sub-Scale-Einstellungen schnell mit der Funktion „Scale Tune Quick Setting“ konfigurieren, die auf den zuweisbaren Tasten oder Fußpedalen abgelegt werden können.

Zusätzliche Portamento-Type-Funktionalität

X-Fade

Benutzer können nun die Überblendung mit der Mono Type Option im Voice-Edit-Display konfigurieren. So können Wert bzw. Länge der Portamento-Zeit auch im Voice-Edit-Display konfiguriert werden.

A, B, C, …

Die Playlist kann jetzt in alphabetischer Reihenfolge sortiert werden.

Mehr Platz

Die maximale Anzahl von Benutzer-Effekten, die gespeichert werden können, wurde erhöht.

Die wesentlichen Neuerungen im Überblick.

Größerer Erweiterungsspeicher

Brandneuer Content

Chord Looper-Funktion

Style Section Reset

Scale Tune Quick Setting

Und andere verbesserte Funktionen

Ein Preis ist derzeit noch nicht bekannt.

de.yamaha.com