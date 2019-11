Gimme, gimme, gimme

Wir verlosen einen Roland DJ-505 Controller

Der Roland DJ-505 ist ein 2-Kanal-Controller für Serato DJ mit vier Decks, der die fortschrittlichen Performance-Möglichkeiten von Serato DJ mit den legendären Sounds und dem Sequencing der Roland Drum Machines TR-808, TR-909, TR-606* und TR-707* verbindet. Mit dem DJ-505 sprengst du die Grenzen des Mixings und kreierst im Handumdrehen Beats und Rhythmen, synchronisierst diese mit deinen Searto DJ Tracks und produzierst einzigartige Übergänge, Live-Remixe, aufgepeppte Classic-Tracks oder deine eigene Musik. Der Preis liegt bei 485 Euro UVP.

Anzeige

Alles, was du tun musst, um den DJ-505 zu gewinnen, ist, unserem Podcast auf einem der unten aufgeführten Kanäle zu folgen und uns einen Screenshot als Nachweis darüber zu schicken, dass du uns auch wirklich folgst. 🙂 Es muss aus dem Screenshot also hervorgehen, dass du uns mit deinem Account abonniert hast. Schicke diesen Screenshot mit dem Betreff “Podcast Gewinnspiel” an redaktion@soundandrecording.de. Das Gewinnspiel läuft bis zum 28.11. Der Gewinner wird dann von uns kontaktiert. Viel Erfolg!

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren: | Spotify| Apple Podcasts | Deezer |

Hier kannst du dir den letzten Wochenrückblick bei unserem Schwester-Magazin Sound&Recording anhören.