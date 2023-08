Jupiter wurde von Trevor Horn erstellt

Spitfire Audio bringt Trevor Horn-Library

Spitfire Audio hat Jupiter von Trevor Horn vorgestellt, eine Library mit Drums, Bässen, Synthesizern, Klavier und Effekten, die den Produktionsstil und die Klänge der Produzentenlegende Trevor Horn einfangen soll.

Trevor Horn ist eine Legende in der Musikindustrie. Nach der Gründung von The Buggles und der Aufnahme des Chart-Hits Video Killed the Radio Star im Jahr 1979 produzierte Horn einige der bekanntesten Hits der 80er Jahre, darunter Look of Love von ABC, Owner of a Lonely Heart von Yes und Relax von Frankie Goes to Hollywood. Horn produzierte später Hits für Tina Turner, Tom Jones, Barry Manilow, Cher, 10cc, John Legend, Lisa Stansfield, Grace

Die Features von Jupiter:

Synths – Eine Sammlung kuratierter Synthesizer-Presets, direkt aus Trevors Archiven, begleitet von Sounds, die vom Spitfire Audio Team erstellt wurden

FX – Eine Auswahl an Stingern, perfekt für kultige Übergänge

Drums – Zugriff auf Trevor Horns private Sample-Archive, von Vintage-Drum-Maschinen bis hin zu bandgesättigten Percussion-Hits

Bass – Eine Reihe von Bässen aus Trevor Horns persönlicher Sammlung, aufgenommen in seinem Studio, mit Techniken, die er in seiner Karriere als Produzent und Performer berühmt gemacht hat

Piano – Ein Bosendorfer-Flügel, aufgenommen in Trevors Studio mit einem hellen, unverfälschten und unverwechselbaren Pop-Sound

Jupiter von Trevor Horn ist ab sofort für $129 USD erhältlich.

Website