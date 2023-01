Mit größter Membranfläche

Neuer 2-Wege-Studiomonitor SC2070 von EVE AUDIO vorgestellt

Anzeige

EVE Audio präsentiert den neuen Studio-Monitor SC2070, ein 2-Wege-Modell mit einem Air Motion Transformer mit vergrößerter Membranfläche. Dieser Studio-Monitor ist ein perfektes Arbeitsgerät sowohl für professionelle Aufnahmestudios sowie für Heimstudios.

Anzeige

Die SC2070 ist ein Studiomonitor der für kleinere bis mittlere Räume konzipiert ist und die herausragenden Technologien der SC3070 und der mit dem TEC-Award ausgezeichneten SC4070 in einem kompakten 2-Wege-Monitor vereint.

Markantestes Merkmal der SC2070 ist der neu entwickelte Air Motion Transformer RS7, der der größte AMT ist, der in einem 2-Wege-Monitor zum Einsatz kommt. Der RS7 wurde speziell für die SC2070 entwickelt, um eine für einen 2-Wege-Monitor erstaunlich niedrige Trennfrequenz von 1800 Hz zu erreichen. Die Membranfläche ist dabei 1,5 mal größer als die der im Air Motion Transformer der SC207 verwendeten Membran. Höhen und obere Mittenfrequenzen werden mit unvergleichlicher Präzision und Auflösung wiedergegeben, so dass auch kleinste Nuancen hörbar sein sollen. Die Mittendurchzeichnung wird auf einem ähnlichen Niveau gewährleistet, wie man sie sonst bei 3-Wege-Systemen findet, so der Hersteller. Dieser völlig neue Air-Motion-Transformer ist an einen 6,5″-SilverCone-Tieftöner gekoppelt, der von einem speziell entwickelten verzerrungsarmen Kupferkappen-Magnetsystem mit einer 1,5″-Schwingspule angetrieben wird.

Der SMART-knob ist ein Markenzeichen aller Studio Monitore von EVE Audio. Auch bei der SC2070 können Lautstärke und alle Parameter zur Raumanpassung (Low Shelf-, Mid EQ- und High Shelf-Filter) über den SMART-knob frontseitig eingestellt werden. Alle Einstellungen werden von einem LED-Ring angezeigt, der Auskunft über die gewählten Einstellungen gibt. Die Helligkeit des LED-Rings kann für dunkle Umgebungen, wie z. B. bei Videoanwendungen gewünscht, angepasst werden.

Zwei Class-D-Verstärker mit einer kurzzeitigen Gesamtausgangsleistung von 250 W sind ohne zusätzliche Wandlung direkt an die DSP-Sektion angeschlossen und gewährleisten ein Leistungsniveau bei einem maximalen Ausgangspegel von 116dB.

Die EVE Audio SC2070 ist ab sofort erhältlich zu einem Listenpreis von 1199 €.

Infos unter: eve-audio.de/