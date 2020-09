Von und mit Eddie Kramer

Legacy of Rock SDX-Library für Superior Drummer 3

Legacy of Rock – neue SDX-Library für Superior Drummer 3 hat da Toontrack jüngst veröffentlicht. Aufgenommen von keinem Geringeren als Engineer/Produzenten/Mixer-Legende Eddie Kramer (Rolling Stones, The Beatles, Jimi Hendrix’, Led Zeppelin) in den Londoner AIR Studios.

Die Legacy of Rock SDX rückt Eddie’s Arbeit während der Anfänge seiner Karriere in den turbulenten 1960er Jahren der Londoner Szene in den Fokus, sowie die weiteren großen Meilensteine der 1970er. Zur Auswahl stehen 5 Drumsets, alle sorgfältig ausgesucht und bearbeitet, um die wichtigsten Sounds aus Kramer’s eindrucksvoller Karriere nachzubilden. Aufgenommen wurde im Studio seiner freien Wahl, dem Studio 1 der AIR Studios in London mit Hilfe von seltenen Vintage Mikrofonen und Signalketten, sowie speziell für diese Session zusammengestelltem Equipment. Die Drumsets wurden von Superior Drummer 3 Sampling-Drummer Norman Garschke mit Sticks (Snares on/off), Händen und Finger, Brushes und Mallets gesamplet. Zusätzlich wurden zwei Timpanis sowie zwei Gongs (36“ und 60“) aufgenommen. Die SDX enthält darüber hinaus eine sehr umfangreiche MIDI-Library mit genretypischen Drumgrooves/Fills für alle enthaltenen Drumsets im Stile von legendären Album-Produktionen von Eddie Kramer, ebenfalls eingespielt von Norman Garschke.

Soundlibrary-Erweiterung für Superior Drummer 3

5 komplette Drumsets und eine große Auswahl an zusätzlichen Snares, Bassdrums und Cymbals und Konfigurationen

Aufgenommen und produziert von Produzenten/Engineer-Legende Eddie Kramer (Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, The Beatles, Kiss, Woodstock, etc.), Sampling-Drummer Norman Garschke

Aufgenommen in Studios 1 der AIR Studios, London/UK

5 Drumset-Konfigurationen in aufwendiger Multi-Mikrofonie

7 Bassdrums, 11 Snaredrums, 4 Hi-Hats, 10 Cymbals, 6 Racktoms, 10 Floortoms

Enthält 2 Pauken (26“, 29“), 2 Gongs (36“, 60“), 2 Cowbells

Enthält Drumsets gesamplet mit Sticks (Snares on/off), Händen/Fingern, Besen, Mallets

Enthält unzählige mix-ready Presets persönlich erstellt von Eddie Kramer

Aufgenommen mit 5 zusätzlichen Raum-Mikrofonen für die perfekte Wiedergabe in Stereo oder bis zu 5.1 Surround-Systemen

Enthält eine sehr große Auswahl an individuell eingespielten genretypischen MIDI-Drumgrooves/Fills (500+ Files) im Stile von legendären Album-Produktionen von Eddie Kramer – eingespielt von Studio-Drummer Norman Garschke

Download ca. 189GB (Komprimiert mit dem Toontrack-eigenen TCP-Algorithmus)

Die Legacy of Rock SDX-Library ist zum Preis von 159 EUR (UVP) zu als Download erhältlich.

Download und weitere Infos findest du unter: www.toontrack.com/product/legacy-of-rock-sdx/

(Die Legacy of Rock SDX ist von der derzeit laufenden SDX CLASSICS Promo-Aktion ausgeschlossen und nicht reduziert!)

Legacy of Rock SDX – Making of:

Studio & Microphone Walkthrough: