Synthesizer mit Wavetable-Engine und Glitch-Faktor

Freeware-Tipp: Thump One von Toybox

Anzeige

Toybox hat den Softsynth Thump One vorgestellt. Das Synthesizer-Plugin wurde nach Toybox’ modularem “West-Coast”-Ansatz für das Schaltungslayout entwickelt, mit düsteren Oszillatoren, subtilen Cross-Modulationen und einem Modeling, das dem Plug-in einen speziellen Sound verleiht. Es ist kostenlos für den Desktop (Die iPad-Version kostet $3,99).

Anzeige

Der Synthesizer verfügt über zwei leistungsstarke Engines, die übereinander geschichtet werden können, um eine Vielzahl komplexer Sounds und Texturen zu erzeugen. Die “Kick”-Engine verfügt über einen “Wavetable”-Oszillator mit einer Reihe von Wavetables, die aus einer Auswahl von cleanen und bearbeiteten analogen Kick-Drum-Sounds erstellt wurden. Die ‘Kick’-Engine verfügt über einen hochwertigen Sättigungs- und Filterschaltkreis sowie einen zusätzlichen ‘Buzz’-Schaltkreis, der einen brummenden ‘broken speaker cone’-Effekt erzeugt. Die zweite Engine, ‘Layer’, verwendet ein akkurates Modell des ‘Supersaw’-Oszillators, der im Roland JP8000 Synthesizer zu finden ist. Dieser Oszillator verfügt über eine Auswahl an Betriebsmodi, die den Oszillator so konfigurieren, dass er in Intervallen spielt und verschiedene Modulationen hinzufügt, um verrauschte Retro-Synth-Sounds, unscharfe Glitches oder einfach nur Rauschen zu erzeugen.

Die Features von Thump One:

Audio Unit und VST3 für MacOS und Windows. Eigenständige iPad-App & iOS AUv3-Plugin

150 Presets von professionellen Sounddesignern für alles von donnernden Subbässen bis hin zu rauen Acid-Leads

Modernstes DSP-Design

Flexible Hüllkurven, eine für jeden wichtigen Parameter mit einer einzigartigen “automatischen Kurvenfunktion”, um schnell die exakte Form einzustellen, die Sie benötigen

Website