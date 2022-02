Keyboards Digital 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Erica Systems mki x es. EDU-Serie mit zwei DIY-Modulen

Erica Synths ist mit einer neuen Educational Modulreihe am Start. Sie heißt mki x es. EDU und wurde in Zusammen arbeit mit Moritz Klein konzipiert.

Die insgesamt neun Module der Reihe sind als einfache und preiswerte Bausätze, die auch Einsteiger nicht überfordern, erhältlich. Momentan gibt es zwei Module: Der mki x es EDU VCO liefert die Wellenformen Sägezahn und Pulse (mit modulierbarer Pulsweite) und verfügt über einen FM-Input.

Das zweite verfügbare Modul ist ein Dual VCA mit zwei identischen VCA-Einheiten. Die Eingänge können sich sowohl für Audio- als auch für CV-Steuersignale nutzen. Beide VCAs lassen sich wahlweise mit einem CV-Signal steuern oder unabhängig voneinander betreiben.

Der EDU DIY VCA kostet 55,- €, der EDU DIY VCO 60,- €.

