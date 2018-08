Die Objekte eines Künstlers

Keine Frage: ein moderner DJ hat Notebook, häufig ein paar Schallplatten, Effektgeräte mit dabei. Ein Gitarrist meist eine Auswahl von Gitarren, Kabeln und Effektpedalen. Ein Keyboarder sein(e) Instrument(e), die gerne mal einen Großteil der Bühne ausmachen können.

Umso spannender, was bekannte Musiker mit dabei haben, wenn sie ihrer Kunst nachgehen. Welche Utensilien braucht der Pianist eines berühmten Orchesters? Welche Objekte ein Top-10-Songwriter?

Doch nicht nur im Bereich der Musik ist der Künstler unweigerlich mit den Objekten seines Bereichs verbunden. Was dem Geiger seine Geige ist dem Schriftsteller sein Schreibisntrument. Auch hier ist spannend zu sehen, was noch dazu gehört, wirklich ungewöhnliche Kreationen zu erschaffen; die Public Library in New York hat einige Objekte großer Köpfe ihres Metiers zusammengetragen und präsentiert diese in einem spannenden Video des New Yorker auf Vimeo:

