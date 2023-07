Cunsa Quad Filter: ungewöhnliches Modul von Frap Tools

Vierfacher Filter, der auch als Saturator, Oszillator oder Percussion-Synth eingesetzt werden kann

Frap Tools bringen mit Cunsa einen vierfachen Multimode Filter heraus, der je nach Szenario auch als Saturator, Mixer, Oscillator oder Perkussionsgenerator fungieren kann.

Anzeige

Das auf der Superbooth vorgestellte Cunsa-Modul besteht aus vier resonanten Multimode-Filtern. Frap Tools hat zusätzlich eine maßgeschneiderte Sättigung entwickelt und der Schaltung hinzugefügt. Das Modul verfügt über eine Vielzahl von Semi-Normalisierungen, so dass man komplexe Sound-Design-Aufgaben mit nur wenigen Eingangssignalen durchführen kann.

Die State-Variable-Filter, die Tiefpass-, Bandpass- und Hochpass-Ausgänge mit einer Flankensteilheit von 12 dB/Oktave bieten, können unabhängig voneinander verwendet, gekoppelt und gemischt werden. Der Tiefpassausgang läßt sich zusätzlich auf 24 dB/Oktave umgeschalten. Mit der Character-Schaltung lässt sich das Modul für eine Vielzahl von Klangformungen einsetzen. Sie steuert die Stärke des Soft Clippings bei Übersteuerung des Filters. Ein hohes Clipping garantiert ein kontrolliertes Verhalten mit fettem Klang und reiner Resonanz, während ein niedriges oder fehlendes Clipping das Signal die Filterstufen sättigen.

Die vier Filter können unabhängig voneinander oder in Gruppen eingesetzt werden, wobei die Eingänge normalisiert und die Ausgänge gruppiert sind, so dass Mono-, Stereo- oder quadrophonisches Audio zur Verfügung steht. Die Sättigungs- und vor allem auch die Routing-Optionen machen Cunsa zu einem flexiblen Tool für die Signalverarbeitung. Darüber hinaus kann Cunsa auch als Klangquelle verwendet werden, indem man den Audioeingang des Filters mit Triggern füttert und ihn bei hohen Q-Einstellungen zum Klingen bringt. Für andere organische perkussive Klänge kannst du die Ping-Schaltung verwenden, die auf verschiedene eingehende Gates mit einer wählbaren Abklingkurve reagiert. Oder du kannst das Filter auch ohne Eingangssignal zum Resonieren bringen und es in einen Quad-Oszillator verwandeln!

Cunsa kostet 999,- €.