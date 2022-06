Buchla 281t Quad Function Generator und Buchla 258t Dual Oscillator jetzt lieferbar

Buchla und TipTop Audio

Wer sich schon immer edle Westküstenmodule leisten wollte, aber budgetmäßig überfordert war, wird sich freuen: Buchla und TipTop Audio haben zusammen mehrere interessante Module im Eurorack-Format zu einem coolen Preis herausgebracht.

Die neuen Module orientieren sich an der legendären 200er-Serie von Buchla. Mehrere Module sind jetzt am Start: Der Buchla 281t ist ein vierfacher Functions Generator, der 258t ein zweifacher Oszillator mit Waveshape-Funktion, beim 266t handelt es sich um den legendären Zufallsgenerator Source of Uncertainty, 257t ist ein zweifacher Voltage Processor, 292t ein Quad Lopass Gate und 225t ist die Modellbezeichnung eines Stepsequenzers.

Der Buchla 281t Quad Function Generator kostet 210,- $, der 258t Dual Oscillator 199,- $, für die anderen Module gibt es noch keine Preisangeben.

