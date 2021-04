Keyboards Digital 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Eine achtstimmige Version des polyfonen Klassikers namens Polyeight

Behringer klont Korgs Polysix

Neues aus der Klonfabrik: Behringer hat mit dem Polysix einen weiteren klassischen Polysynth von Korg ins Visier genommen und zeigt einen Prototyp.



Behringers Version heißt Polyeight und ist achtstimmig statt zweistimmig wie das Original, das 1982 herauskam und dank seiner moderaten Preisgestaltung einer der ersten Polysynths war, die sich auch weniger betuchte Musiker leisten konnten. Behringers Version ist mit einem Display und USB- und MIDI-Schnittstellen ausgestattet.

Originalzitat Behringer:

“While this is still an early prototype, the firmware is all based on our new ARM platform, which will certainly speed up the development and time to market. As you can see, the Polyeight is not a pure clone. We have retained the analog section, but added 2 more voices and especially a much improved user interface with very useful functions.”

Ein Preis oder ein Liefertermin steht noch nicht fest; vermutlich wird es noch ein bis zwei Jahre dauern, bis der Synth im Laden steht

