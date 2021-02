Keyboards Digital 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Overdrive/Filter und Röhren-Kofhörerverstärker

Touellskouarn präsentiert Koantenn und Amplaer Red Elektrek

Der bretonische, von Alex4 vertriebene Hersteller Touellskouarn ist für seine eigenwilligen Module fürs Eurorack bekannt.

Jetzt gibt es zwei neue Geräte. Das Koantenn ist ein vielseitiges Overdrive/Resonant Filter-Pedal mit CV-Eingang. Das Eingangssignal übersteuert nicht den Eingang des Filters, sondern das Signal wird übersteuert und geht dann sanft in das Filter. Es klingt also nicht wie der bekannte “Filter-Overdrive”-Sound, sondern eher wie ein ausgefeilter und kontrollierbarer Overdrive gefolgt von einem sauberen Filter.

Die Cutoff des Filters ist am 3,5mm-Klinken-Eingang CV-steuerbar, dieser Eingang ist auch mit dem Einsatz eines Expression-Pedals kompatibel.

Beim Amplaer Red Elektrek handelt es sich um ein Stereo-Röhren-Kopfhörerverstärker mit symmetrischen Dual-Mono-6,35mm-Klinkenausgängen und 3,5mm-Stereo-Kopfhörerausgang. Beide nutzen hochwertige Komponenten und werden komplett in Frankreich hergestellt.

Koantenn und Amplaer Red Elektrek kosten jeweils 269,- €.

