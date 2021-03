Am 27. März, von 14:00 bis 20:00 Uhr

Keys & Frequencies, Thomanns Synthesizer-Online-Event

Thomann veranstaltet dieses Jahr ein digitales, kostenloses Event mit den wichtigsten YouTubern und Marken der Synth- Branche namens Keys & Frequencies.

Anzeige

Hier trifft man Top-Leute der Synthesizer-Szene und ausgewählte Brands . Mit dabei sind u.a.: LOOK MUM NO COMPUTER, Cuckoo, BoBeats, Doctor Mix, Synth Mania, Hainbach, Vøsne, Red Means Recording und viele mehr. Im Berliner Studio sind die Künstler Mathew Jonson, Rebekah, Radio Slave, Cinthie und Inhalt der Nacht, am Start, die im Livestream performen werden.

Die am Event teilnehmenden Marken werden gemeinsam mit Thomann fette Deals & Rabatte während des Events anbieten:

Es gibt 8 % Rabatt auf das gesamte Sortiment* der folgenden Brands:

Nord, KORG, Moog, Waldorf, Akai, SOMA, IK Multimedia and Swissonic

(*ausgenommen sind die Produkte SOMA Pulsar von SOMA, außerdem Opsix and Wavestate von Korg).

UND: Waldorf verschenkt seine Waldorf Edition LE – an jeden Teilnehmer des Events!

Von SOMA gibt es das SOMA Ether V2 beim von The Pipe bei Thomann umsonst!

Die Deals & Aktionscodes gelten nur vom 27. März 2021 14 :00 Uhr bis 28. März 2021 23:59 Uhr.

Das kostenlose Event soll allen, die sich für Synthesizer und artverwandte Themen (wie Sound-Design, Musikproduktion und elektronische Musikkultur) interessieren, eine Live-Plattform bieten,

Das Event findet auf der Plattform RunTheWorld unter diesem Link statt:

Keys & Frequencies

Programm