Konzerte, Podcasts und Panel Talks

Here To Get Heard – Thomann Event auf dem Reeperbahn Festival 2023

Thomann bringt am 21. September die angesagtesten Newcomer*innen und Acts der Branche auf die Bühne.

All das live aus dem Indra Musikclub Hamburg im Rahmen des Reeperbahn Festivals 2023. Ab 14.00 Uhr erwarten Gäste unter dem Motto Here to Get Heard Live-Acts, Podcasts und Panel Talks von und mit Musiker*innen bis in die Nacht. Als Live-Acts auf der Thomann Bühne sind unter anderem Cloudy June, Nova Twins, Luna und ein Überraschungsgast dabei.

Mit spannenden Gästen wie den Musikerinnen und Songwriterinnen Antje Schomaker und Karolina Schrader spricht Thomann unter anderem über verändertes Hörverhalten, Labelverträge und Songwriting.

Here To Get Heard – der neue Musik-Podcast von Thomann



Ein Teil der Panel Talks sind auf dem neuen, gleichnamigen Podcast Here To Get Heard von Thomann zu hören. Der Musik-Podcast ist für alle Musikliebhaber*innen und solche, die es werden wollen. Gemeinsam mit Senta-Sofia Delliponti taucht Thomann hinter die Kulissen der Musikbranche ein.



Der Podcast startet mit Wilhelmine. Mit der deutschen Popmusikerin wird Thomann über verschiedenen Themen in der Musikbranche sowie ihre Entwicklung als Musikerin sprechen. Warum Musik seine Zeit hat? Das erfahren Hörer*innen ebenfalls in der neuen Folge Here To Get Heard.