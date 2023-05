Flexibler Piano-Songwriting-Partner vorgestellt

EZKEYS 2 von Toontrack ist da

Toontrack stellt mit EZKEYS 2 ein neues, samplebasiertes, interaktives Piano-Instrument vor, das mit Samples eines Fazioli-Flügel arbeitet und einen bei der Entwicklung eigener Song-Ideen unterstützt.

EZKEYS 2 ist wie sein Vorgänger ein hilfreiches Standard-Instrument für alle Songwriter, das mit vielen Features aufwartet. Man einfach beliebige Performances als MIDI- oder Audio-Files in Bandmate importieren und EZKEYS 2 liefert automatisch und selbstständig die besten Vorschläge für eine passende Piano-Begleitung. Wenn man auf der Suche nach einer kreativen Idee ist bietet die Suggest Chord Funktion in EZKEYS 2 eine Möglichkeit, sich durch eine musikalisch sinnvoll vorgeschlagene Akkordfolge, einen besonderen Stil oder ein individuelles Feel inspirieren zu lassen. Viele verschiedene Songwriting Scales stehen zur Verfügung, um für die eigene Songidee eine neue passende Skala damit vielleicht eher ungewohntes Tonmaterial zu finden. EZKEYS 2 bietet über 1.400 individuell eingespielte Akkordfolgen und Piano-Patterns in den unterschiedlichsten musikalischen Genres in der eigenen MIDI-Library bereit – man hat also jederzeit professionell klingende Piano-Performances für die Arbeit an eigenen Songideen zur Hand.

Darüberhinaus hält EZKEYS 2 viele Möglichkeiten und Funktionen für die individuelle Bearbeitung und das Arrangieren der eigenen oder der vorgeschlagenen Piano-Performances bereit. EZKEYS 2 verfügt über eine komplett neue und eigene Core-Soundlibrary eines extrem sorgfältig gesampleten Flügels, welcher speziell für die besonderen Anforderungen in EZKEYS 2 aufgenommen wurde. EZKEYS 2 agiert als Songwriting Partner und liefert viele professionelle Piano-Begleitungen für die eigenen Songs.



Die Features von EZKEYS 2:



• Virtuelles Sample-Piano-Instrument mit integrierter Sound- und MIDI-Library für kreatives, inspirierendes und einfaches Songwriting

• Eine völlig neue integrierte Core-Soundlibrary eines mit vielen Direkt- und Raum-Mikrofonen aufwendig und sorgfältig gesampleten Fazioli Z212 Flügels

• Aufgenommen im Riksmixningsverket Studio (RMV) Stockholm, Schweden über eine Neve 8068 Konsole

• Direkt-Mikrofonierung der Hammer und Saiten

• Hammer- und Pedalgeräusche können individuell eingestellt werden

• Pedal-Auswahl: Sustain, Una Corda (Soft Pedal) und Sostenuto

• Die Tastatur-Ansprache der Anschlagstärke über MIDI kann komfortable eingestellt werden

• Herausragende Dynamikansprache der Töne für authentischstes Spielgefühl

• Eigenresonanz der mitschwingenden Saiten wird über eigene Real-Samples abgebildet

• Vollständig individuell skalierbares User-Interface

• Einheitlicher Look/Feel wie EZdrummer und EZbass

• Bandmate: EZkeys 2 schlägt selbständig eine passende Piano-Begleitung basierend auf eigenen importierten MIDI-/Audio-Files vor

• Integrierter Grid-Editor

• Integrierter Song-Track für das einfache und intuitive Arrangieren und Aufnehmen von Piano-Patterns/Performances

• Intelligente Humanize Funktion für verbessertes Timing

• Automatische Erkennung und Anpassung der Melodie an Tonleitern/Skalen/Akkorde

• Tap-2-Find: EZkeys 2 schlägt selbständig eine passende Piano-Begleitung basierend auf einer eigenen Rhythmus-Vorgabe vor

• Große Auswahl an verfügbaren Mixer-Presets mit verschiedensten Effekten für mix-ready Piano-Sounds in vielen unterschiedliche Styles

• Viele Presets in 3 Kategorien: Standard, Effects und Pads

• Alle Presets und deren FX und Pad Anteile können vom User frei bearbeitet werden

• Multi-Out Routing der einzelnen Mikrofone in die DAW für die Weiterbearbeitung mit externen Effekten

• Völlig neue sehr umfangreiche MIDI-Library mit ca. 1.400 individuell eingespielten Piano-Patterns und Spieltechniken für alle möglichen musikalischen Genres

• MIDI-Library unterteilt in Songs in verschiedenen Tempi/Taktarten und deren Songparts wie Intro, Verse, Pre-Chorus, Chorus, Bridge etc. in Straight und Swing Feel

• Verfügbar als Download über den Toontrack Product Manager.

EZKEYS kostet 179,- € (Upgrade von EZKEYS 1 99,- €)