Was sollte ich beim Kauf eines Einsteiger-Keyboards beachten?

Einsteiger-Keyboards bis 200 EUR

Einsteiger-Keyboards sind eine hervorragende Möglichkeit für Musikbegeisterte, in die Welt der Tasteninstrumente reinzuschnuppern, ohne dabei das eigene Budget zu sprengen. Allerdings gibt es selbst in der Preisklasse bis 200 EUR erhebliche Qualitätsunterschiede, die potenzielle Käufer beachten sollten. Dieser Beitrag bietet einen Überblick über die wichtigsten Aspekte, die bei der Auswahl eines Einsteiger-Keyboards bis 200 EUR berücksichtigt werden sollten. Auf was sollte ich achten?

(Bild: unsplash / @davidpisnoy)

1. Tastaturqualität und -typ

Die Qualität der Tastatur ist ein zentraler Faktor für das Spielgefühl und die Langlebigkeit eines Keyboards. In dieser Preisklasse findet man hauptsächlich nicht-gewichtete Tastaturen, aber es gibt signifikante Unterschiede in der Ansprache:

Nicht-gewichtete Tasten: Ideal für Einsteiger, die leichte Tasten bevorzugen, die weniger Kraft zum Spielen benötigen.

Anschlagdynamik: Einige preisgünstige Modelle bieten Anschlagdynamik, was bedeutet, dass die Lautstärke je nach Anschlagskraft variiert. Dies ist ein wichtiges Merkmal, das dem Spieler hilft, dynamischer und ausdrucksvoller zu spielen.

2. Klangqualität und Polyphonie

Die Klangqualität ist oft direkt mit dem Preis verbunden. Günstigere Modelle können synthetisch klingende Töne haben, während andere in dieser Preisklasse überraschend authentische Klänge bieten.

Polyphonie: Die Anzahl der Töne, die ein Keyboard gleichzeitig erzeugen kann. Einsteigermodelle bieten in der Regel eine Polyphonie von 32 oder 64 Stimmen, was für die meisten Anfänger ausreichend ist.

Eingebaute Lautsprecher: Die Qualität und Leistung der eingebauten Lautsprecher sind entscheidend für das Gesamterlebnis. In dieser Preisklasse variieren die Lautsprecherspezifikationen: Kleinere Lautsprecher mit einem Durchmesser von etwa 8 bis 12cm sind üblich und die Leistung kann zwischen 2 und 10 Watt pro Lautsprecher liegen, was die Lautstärke und Klangfülle beeinflusst. Die meisten Einsteiger-Keyboards verfügen über Stereo-Lautsprecher, was für ein immersiveres Hörerlebnis sorgt. Einige sehr günstige Modelle könnten jedoch nur über einen Mono-Lautsprecher verfügen.

3. Funktionen und Lernwerkzeuge

Viele Einsteiger-Keyboards bieten zusätzliche Funktionen, die für Anfänger besonders nützlich sein können:

Voreingestellte Songs und Rhythmen: Ideal für Übungszwecke und zur Inspiration.

Lernmodi: Einige Keyboards verfügen über integrierte Lehrfunktionen, wie beleuchtete Tasten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die das Erlernen der Musik erleichtern.

4. Anschlüsse und Erweiterbarkeit

Die Verfügbarkeit von Anschlüssen wie MIDI oder USB ist entscheidend, um das Keyboard mit Computern oder anderen Geräten zu verbinden, was die Möglichkeiten für Musikproduktion und -lernen erweitert.

5. Welche Marken und Modelle kommen in Frage?

Einige bewährte Marken, die qualitativ hochwertige Einsteiger-Keyboards unter 200 EUR anbieten, sind Yamaha, Casio, Fame und Roland. Modelle wie das Yamaha PSR-E283, Casio CT-S200, Fame G-400 und Roland E-X10 sind beliebte Optionen, die jeweils ihre eigenen Stärken haben. Wir stellen die Produkte hier kurz vor:

Yamaha PSR-E283 – Preis 179,00 EUR (Stand 05/2024)

Das PSR-E283 verfügt über eine anschlagsdynamische Tastatur, 2 Lautsprecher und Lernfunktionen. Ebenso positiv bewerten wir die Möglichkeit des Batteriebetriebs und die Duo-Funktion, bei der 2 Musiker gleichzeitig spielen können.

Casio-CT-S200 – Preis 139,00 EUR (Stand 05/2024)

Ebenso wie das Yamaha-Keyboard kann das Casio CT-S200 mit Batterien gespeist werden. Zusammen mit dem praktischen Griff machen diese Features das Modell sehr mobil. Ein USB-Anschluss ist vorhanden.

Fame G-400 – Preis 159,00 EUR (Stand 05/2024)

Das Fame G-400 besticht durch eine rundum gelungene Ausstattung. So findet man eine anschlagsdynamische Tastatur, ein großes Display und eine USB-Schnittstelle. Besonders hervorheben möchten wir den integrierten Sequenzer, mit dem man eine Tonreihenfolge einprogrammieren kann und die Möglichkeit ein Mikrofon anzuschließen, um das Keyboard in eine Karaoke-Maschine zu verwandeln.

Roland E-X10 – Preis 189,00 (Stand 05/2024)

Rolands Domäne ist vor allem die Qualität der Klänge. Mit einem Lernmodus, Anschlagsdynamik, USB-Anschluss und über 600 Klängen ist das Instrument gut ausgestattet. Über einen AUX-Eingang lässt sich z.B. Musik über einen externen Player einspeisen.

Fazit

Beim Kauf eines Einsteiger-Keyboards bis 200 EUR sollten potenzielle Käufer auf die Tastenqualität, Klangqualität, verfügbare Funktionen und Anschlüsse achten. Obwohl Kompromisse bei diesem Preis unvermeidlich sind, können informierte Entscheidungen dennoch zu einem zufriedenstellenden Erlebnis führen. Es empfiehlt sich, vor dem Kauf Bewertungen zu lesen und das Keyboard nach Möglichkeit selbst auszuprobieren. Große Instrumentenhändler wie z.B. der Music Store in Köln bieten dazu ausreichend Platz und haben verschiedene Instrumente stets vor Ort.