Ein irrsinniges Auktionsangebot

Cyber-6 von Kraftwerk?

Instrumente von berühmten Musikern werden gelegentlich versteigert. Dabei lässt der Nimbus des ursprünglichen Besitzers den Preis mitunter in eine unangemessene Höhe steigen. Mit dem realen Wert hat das nichts zu tun. Ein extremes Beispiel ist eine gerade aktuelle Auktion mit einem Quasimidi Cyber-6, der angeblich aus dem Besitz von Kraftwerk stammt.

248.500,00 US-Dollar (plus Versand !!!) verlangt tatsächlich ein Anbieter aus Spanien für das Keyboard. Als “Beleg”, dass das Instrument tatsächlich aus dem Besitz von Kraftwerk stammen soll, gibt der Anbieter die Seriennummer an, anhand derer man beim Finanzministerium oder den Unterlagen von Quasimidi (die vor über 20 Jahren in Konkurs gegangen sind) oder bei Kraftwerk selbst nachfragen könnte:

“If you look at the Invoice of the German Ministry of Finance, or Quasimidi Brand Manufacturer’s Files or you know or ask the member who still maintains the band and who maintains all of their Files, you can see that the Quasimidi Cyber-6 serial number: 821-25378, this same Quasimidi Cyber-6, belonged to the German group Kraftwerk and they used it in their live performances and studio.”

Der Anbieter selbst bleibt diesen Beleg schuldig. Aber auch wenn das stimmen sollte, wie rechtfertigt das den absurden Preis? Wäre es eine Spezialanfertigung oder hätte der Cyber-6 eine entscheidende Rolle in einem Megahit gespielt oder wäre es gar einer der Bühnenroboter, könnte man sich eine exorbitant hohe Summe irgendwie erklären. Aber eine Viertelmillion für ein MIDI-Keyboard? Für diesen Betrag könnte man sich vermutlich Kraftwerk zu einem Privatkonzert einfliegen lassen …

Ihr könnt unter diesem Link die Auktion bis Monatg gern mitverfolgen, um zu sehen wann das erste Gebot eingeht.