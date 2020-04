Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Namhafte Klassik-Musiker live im Stream

Casio präs.: Classic At Home mit Kateryna Titova und Edgar Wiersocki

Auch Klassik-Fans brauchen in Krisenzeiten nicht auf ihr Live-Erlebnis zu verzichten.

Dank Casio und Classic At Home kann man am 6.4. um 20h Piano-Duos von Grieg, Debussy und Rachmaninow mit Kateryna Titova und Edgar Wiersocki im Live Stream geniessen. Am 13.4. um 18 Uhr spielt das Taurida State Symphony Orchestra die „Leningrader Sinfonie“ von D. Schostakowitsch.

Folgende Stücke werden in der Siemens-Villa in Berlin gespielt:

Edward Grieg

aus seiner Peer Gynt Suite Nr.1, op.46

„Morgenstimmung“ und „Anitras Tanz“

Claude Debussy

Aus seiner „Petite Suite“ für Klavier zu vier Händen

„En bateau“ (Andantino) und „Cortège“ (Moderato)

Sergej Rachmaninow

Drei Stücke aus den 6 Morceaux für Klavier zu vier Händen op.11

Barkarolle – Scherzo – Valse

Den krönenden Abschluss bildet

“Libertango“ von Astor Piazzolla,

eines der berühmtesten Stücke des Begründers des „Tango Nuevo“

in der Version für Klavier zu vier Händen

