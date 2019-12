Keyboards 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Arturia stellt Pigments 2 vor

Arturias Software-Synthesizer Pigments liegt jetzt in Version 2 vor. An Bord sind viele neue Features.

So gibt es jetzt eine neue Sample-Sektion mit einem großem Sample-Vorrat, in die man auch eigene Samples importieren und bearbeiten kann. In der Synthesizer-Abteilung steht jetzt auch Granularsynthese zur Verfügung. Der Sequenzer wurde überarbeitet und für die Live Performance optimiert. In der Effektsektion findet man einen vom Roland Space Echo inspirierten Effekt und man kann die Sounds jetzt auch mit dem Filter aus dem Buchla Easel bearbeiten. Außerdem wird jetzt MPE unterstützt.

Pigment 2 ist bis zum 7.1. zum Einführungspreis von 99,- € erhältlich, danch kostet er 199,- €.

