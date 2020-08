Keyboards 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Analog ist besser

5 top analoge Clone

Hier präsentieren wir euch unsere Top 5 analoge Clone. Klar, dass da einiges von Behringer auftaucht – sorry für alle Behringer-Hater – aber auch von Black Corporation haben wir einiges im Angebot:

Behringer Odyssey

Anzeige

Unverwechselbar – wie bei quasi allen Behringer Clones – stand hier der ARP Odyssey aus den 70ern Pate. Erweitert wurde die Kiste allerdings noch um Effektprozessor, Sequenzer und MIDI. Im Sachen Klang steht er dem Original in nichts nach und die Verarbeitung macht einen soliden und durchaus langlebigen Eindruck.

Hier findest du den Behringer Odyssey bei Thomann.

Behringer MS-1-BL

Auch hier gilt: Verarbeitung sehr gut; Sound vom Original quasi nicht zu unterscheiden. Ähnlich wie beim ARP-Clone kommt auch hier der hauseigene Sequencer zum Einsatz und verbannt damit das ursprünglich im Original befindliche Sequencer- und Arpeggio-Design. Außerdem ist das wohl ziemlich überflüssige Batteriefach gestrichen.

Hier findest du den Behringer MS-1-BL bei Thomann.

Behringer TD-3-SR

Und last but noch least aus dem Hause Behringer: der 303-Clone TD-3-SR zum – sogar für Behringer – untertriebenen Preis (wie machen die das bloß??). Wie beim Original auch hier der pure Acid-Genuss zum Anfassen.

Hier findest du den Behringer TD-3-SR bei Thomann.

Black Corporation Xerxes

Doch was gibt es außerhalb des B-Universums? Die Japanische Firma Black Corporation bietet einige Clone zum Fingerlecken an – was sich leider auch im vierstelligen Preis widerspiegelt. Der Xerxes ist der neue Elka Synthex – ein achstimmiger Analogsynth mit zwei DCOs pro Stimme. Klanglich auf jeden Fall etwas auffälliges, Verarbeitung auch hier top!

Hier findest du den Black Corporation Xerxes bei Thomann.

Black Corporation Kijimi

Der Kijimi bietet ebefalls eine achtstimmige Klangerzeugung, die von der raren Analog-Legende Polykobol der längst verblichenen französischen Firma RSF inspiriert ist. Extrem dynamischer solider Grundsound mit weitem Soundspektrum. Wer will kann hier auch den Lötkolben schon mal vorwärmen! De Kijimi gibt es ebenfalls als DIY Projekt.

Hier findest du den Black Corporation Kijimi bei Thomann.