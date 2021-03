Digitale Studioszene 2021

Workshop: Immersive 5.1 und 7.1.4 Audioproduktionen mit binauralem Monitoring

In diesem Workshop demonstriert euch Immersive-Audio-Spezialist Tom Ammermann anhand einer kompletten Session in 5.1 und 7.1.4, wie diese konfiguriert, produziert und abgehört werden. Tom zeigt euch, wie das auch in einer Standard-Stereo-DAW über virtuelle Lautsprechersysteme mit handelsüblichen Kopfhörern möglich ist. Tom ist der Geschäftsführer von New Audio Technology und maßgeblich für die Entwicklung des 3D-Audio-Tools Spatial Audio Designers verantwortlich. Mit über 20 Jahren Erfahrung in immersiven Audioproduktionen gibt der Pionier außerdem Einblicke in die mit dem Grammy-ausgezeichnete Produktionen wie Kraftwerk 3D, an der er mitwirkte. Es sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig, nur ein Kopfhörer empfiehlt sich, um in die virtuelle Welt der immersiven Audioproduktion einzutauchen.