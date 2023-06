Warren Huart (Produce Like A Pro)

Warren Huart ist ein Audio Engineer und Producer, der bereits mit vielen bekannten Musikern wie Aerosmith, The Fray und James Blunt zusammenarbeitete. Seine Expertise im Bereich Musikproduktion und Mixing zeigt er in Tutorials, Reviews und Interviews mit gestandenen Persönlichkeiten aus der Musikindustrie auf seinem YouTube-Kanal »Produce Like A Pro«, der mittlerweile über 700.000 Abonnenten zählt.

Masterclass mit Warren Huart auf der Studioszene 2023:

Wann: 17.10.2023

Uhrzeit: 16:30 – 18:00 Uhr

Bühne: Masterclass