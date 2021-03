Digitale Studioszene 2021

Vocal Producing für Pop & Rock – Master Class mit Jill Zimmermann (Alexisonfire, Alice Cooper)

Tontechnikerin Jill Zimmermann arbeitet in den Jukasa Recording Studios in Hamilton Ontario, was ca. 70 km entfernt von Toronto im Westen von Kanada liegt. Die Krefelderin hat dort bereits an Produktionen von Alice Cooper, Alexisonfire sowie Three Days Grace gearbeitet. In ihrer Master Class mit dem Thema “Vocal Producing für Pop & Rock” dokumentiert Jill, wie sie im Studio mit Sängern kommuniziert, und verrät, wie sie den Künstler in die passende Stimmung zum Song versetzt. Außerdem erläutert sie den Recording-Prozess und erklärt ihren Workflow im Editing und Mixing. Dabei geht sie besonders auf das Arbeiten mit Playlists und Comping sowie den Einsatz von Vocal Tuning und Hall ein.