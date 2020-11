Studioszene goes virtual – Wolfgang Stach – So entwickelst du dich als Produzent weiter!

Wolfgang „Stackman“ Stach betreibt das Maarwegstudio2 in Köln und hat dort schon Bands wie Jupiter Jones, BAP oder Tim Kamrad produziert. Daneben arbeitet er immer wieder mit jungen Künstlern, die er aufbaut und denen er hilft, ihren eigenen Sound zu finden, der sich aus der Masse hervorhebt.

In diesem Workshop erklärt Wolfgang, wie du dich als Produzent weiterentwickelst. Dabei zeigt er auf, wie wichtig es ist, als Produzent Genre-übergreifend und in unterschiedlichen Musikstilen zu arbeiten und auch zu denken. Sich breit aufzustellen, um Inspirationen und Ideen aus den unterschiedlichen Musikrichtungen mitzunehmen, steigert die eigene Kreativität in jeder Produktion. Die Erfahrungen, die man dabei sammelt, bringen die eigene Arbeit nur voran! In seinem Vortrag zeigt Wolfgang Stach anhand aktueller Beispiele, wie sich Songs mit dieser Herangehensweise im Studio vom Demo bis zum fertigen Song entwickeln können.

Das lernst du im Workshop mit Wolfgang Stach:

So entsteht aus einer Demo ein fertiger Track

So entwickelst du dich als Produzent weiter

Die richtigen Elemente und Ideen aus anderen Genres integrieren

Wolfgang Stach: So entwickelst du dich als Produzent weiter!

Freitag, 11.12.2020

16:30 bis 18:00 Uhr

Die komplette digitale Studioszene wird für Nutzer komplett bleiben. Eine Registrierung zu den einzelnen Streams, durch die Teilnehmer auch live ihre Fragen stellen können, findest du demnächst hier. Außerdem veröffentlichen wir ausgewählte Streams auch als Re-Live.

Q&A-Session mit Wolfgang Stach