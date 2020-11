Studioszene goes virtual: Master-Class mit Sylvia Massy

Sylvia Massy dürfte bereits breit bekannt sein. Viele von euch konnten ihren Workshops schon letztes Jahr auf der Studioszene verfolgen oder man kennt sie aus kleinen Tutorial-Videos, in denen wie ihre Tipps und Tricks rund ums Recording preisgibt.

Die Produzentin ist seit den frühen 90ern bekannt geworden mit Bands wie Tool, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Tom Patty, Skunk Anansie, Deftones, System of a Down u.v.m., die sie im Studio begleitete. Sie ist vor allem bekannt für alternative und experimentelle Recordingmethoden.

Anzeige

Master-Class – Sylvia Massy

Datum: 11.12.2020

Uhrzeit: 20:00 – 21:30

Unser Partner: RØDE Microphones

Die komplette digitale Studioszene wird für Nutzer komplett kostenfrei bleiben. Eine Registrierung zu den einzelnen Streams, durch die Teilnehmer auch live ihre Fragen stellen können, findest du demnächst hier. Außerdem veröffentlichen wir ausgewählte Streams auch als Re-Live.

Das komplette Programm findest du in Kürze auf www.studioszene.de