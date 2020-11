Studioszene goes virtual: Dreidimensionale Musikproduktion für Kopfhörer – Master Class mit Hans-Martin Buff

In dieser Master-Class gibt euch Engineer und Produzent Hans-Martin Buff (Scorpions, Prince) einen Einstieg in die Grundlagen der dreidimensionalen Musikproduktion speziell für Kopfhörer. Dabei zeigt er auf, mit welchen Tools ein überzeugender 3D-Sound gemacht wird, wie Raum genutzt werden kann, welche Frequenzen für die Richtungsortung eine Rolle spielen, und erklärt weitere Aspekte, die beispielsweise im Mix zu beachten sind. Anhand von Audiobeispielen zeigt er, was mit 3D-Audio möglich ist.

Anzeige

Wichtig: Für diesen Workshop bitte einen Kopfhörer verwenden!

Dreidimensionale Musikproduktion für Kopfhörer – Master Class mit Hans-Martin Buff

Datum: Samstag, 12.12.2020

Uhrzeit: 13:15 – 14:45 Uhr

Das lernst du in der Master Class:

Dreidimensionale Musikproduktion! Warum?

Technische Grundlagen zur dreidimensionalen Musikproduktion

Wichtige Faktoren für einen Mix im dreidimensionalen Raum

Mit diesen Tools kommst du zum 3D-Sound

Die Master Class wir gesponsert von Sennheiser/Neumann.

Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer – Hans-Martin Buff – Wochenrückblick #47

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren: