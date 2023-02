Studioszene 2023 in Hamburg – Save The Date

Wir freuen uns riesig, endlich anzukündigen, dass die Studioszene – Das Community-Event für Audio Engineers, Producer und Home-Recorder – gemeinsam mit der LEaT con vom 17. bis 19.10.23 auf der Messe Hamburg (Halle B6) stattfindet. Die LEaT con ist das Networking-Event der Entertainment- und Veranstaltungsbranche, das im letzten Jahr mit über 2.000 Teilnehmenden einen gelungenen Start feierte.

Nach dem erfolgreichen Re-Start der Studioszene in Mannheim 2022, stärken wir mit diesem Schritt die Pro-Audio-Thematik in unserem Programm und bieten den Besuchern vor Ort ein attraktives und spannendes Weiterbildungsprogramm aus den Welten Studio- und Live-Audio.

Wir haben auch dieses Mal wieder international und national renommierte Engineers und Producer am Start. Bestätigt sind bereits: Warren Huart (Produce Like A Pro), Catherine Marks (The Killers), Moritz Enders (Silbermond), Jill Zimmermann (Alexisonfire) und Quarterhead (Wincent Weiss). Weitere große Namen folgen! Zu den Ausstellern zählen auch 2023 wieder die Top-Brands der Pro-Audio-Branche, die euch ihr Top-Gear präsentieren.

Ein weiteres Highlight: An allen drei Tagen ist für die Verpflegung der Besucher mit Getränken und Essen gesorgt, und die ist sogar im Ticketpreis enthalten! Damit schaffen wir für euch ein entspanntes Erlebnis, das ihr einfach nur genießen müsst.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Studioszene- & LEaT-con-Team

Facts!

Wann: 17. bis 19.10.2023

Wo:

Hamburg Messe (Halle B6)

Karolinenstraße 20-22

20357 Hamburg

Studioszene: www.studioszene.de

LEaT con: www.leatcon.com

About

Studioszene

Know-how. Seid mit dabei und erlebt vom 17. bis 19.10. 2023 ein attraktives Workshop- & Masterclass-Programm mit spannenden Referenten aus der Recording-, Produzenten, Live-Audio & Musiker-Szene, und lernt neue Skills, mit denen ihr das Niveau eurer Produktionen steigert.

Gear. Auf der Studioszene stellen euch die Top-Brands der Audio-Branche ihre Neuheiten und Tools vor, die ihr vor Ort testen könnt. Dabei stehen euch Produktspezialisten zur Seite, die euch ihre Studiogeräte oder Software erklären und eure Fragen beantworten.

Networking. Die Studioszene bietet euch eine große Plattform für den persönlichen Austausch mit Producern, Audio Engineers und Brands, auf der ihr Kontakte knüpfen und Kooperationen aufbauen könnt, die euer Business in Zukunft nach vorne bringen und erfolgreich gestalten.

LEaT con – Live, Entertainment and Technology Convention

Die LEaT con versteht sich als Networking-Convention, die wichtige Branchentrends und -themen sowohl in einer Ausstellungsfläche als auch in einem umfangreichen Rahmenprogramm bündelt. Im Fokus steht dabei immer der Austausch untereinander, weshalb die LEaT con viel Wert auf Begegnungsräume in entspannter Atmosphäre und gleichzeitige Inspiration durch Aussteller und ihre Produkte und Lösungen legt. Unsere thematischen Squares (wie „Marktplätze“ zu verstehen) ermöglichen dies. So entsteht eine einzigartige Mischung aus Exhibition und Customer Experience, welche die Besucher der LEaT con begeistern und den Community-Spirit der Branche nachhaltig tragen und fördern wird.