Studioakustik: Raumkorrekturfilter in der Regie einsetzen!

In diesem Workshop erklärt euch Akustik-Ingenieur Markus Bertram von mbakustik, was Raumkorrekturfilter sind, welche Varianten es gibt und wie man sie in Abhörräumen richtig einsetzt.

Hier stellen sich natürlich die Fragen: Warum überhaupt filtern und nicht direkt richtige Räume bauen? Warum richtig bauen, wenn ich auch filtern kann? Auf diese Kontroverse wird Markus ebenfalls eingehen, aus seiner Erfahrung berichten und Pro und Contra aufzählen!

Wann:

Datum: 30.04.2021

Uhrzeit: 12:00 bis 12:45

Das lernst du in diesem Workshop:

Das sind Raumkorrekturfilter und diese Varianten gibt es

So arbeiten Kaumkorrekturfilter

So setzt man einen Raumkorrekturfilter richtig ein

Richtig bauen oder filtern?

