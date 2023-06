Stefan Betke (Alphaville, Soft Cell) – Mastering

Stefan Betke ist ein renommierter Mastering Engineer (Alphaville, Depeche Mode, Soft Cell) und Musiker aus Deutschland. Er betreibt sein eigenes Mastering-Studio namens Scape Mastering in Berlin. Unter seinem Künstlernamen Pole hat er mehrere Alben veröffentlicht, die von der Kritik hoch gelobt wurden.

In seiner Masterclass erklärt euch Stefan, wie er seine Master auf die unterschiedlichen Formate vorbereitet und davor auch schon für die einzelnen Formate wie Streaming, Vinyl, CD denkt. Dabei geht es um unterschiedliche Dynamik, EQing sowie Lautheit und Co. Er erläutert, was für ihn die Ziele bei den einzelnen Medien im Mastering-Prozess sind und dokumentiert für euch die aktuellen Standards.

Das lernt ihr:

So meisterst du den Spagat zwischen Analog und Digital

Wie du EQ, Kompressor, Limiter und Co. für das jeweilige Format einsetzt

Welche Standards und Richtwerte du einhalten musst

Masterclass mit Stefan Betke auf der Studioszene 2023:

Wann: 19.10.2023

Uhrzeit: 13:00 – 14:30 Uhr

Bühne: Masterclass