Sounddesign & Beat Making in FL Studio – Workshop mit Producer Phil Carstens

In diesem Workshop zeigt euch Produktspezialist Phil Carstens, wie er in FL Studio spezifische Klänge sowohl für HipHop & Trap als auch andere Genre generiert. Er demonstriert live, wie er mit den Tools in FL Studio Beats und Grooves produziert und mit Backingtracks arbeitet.

Das lernst du im Workshop:

Musikalisches Sounddesign in FL Studio

Beat & Grooves produzieren

Mit Backingtracks arbeiten

Wann:

Datum: 30.04.2021

Uhrzeit: 18:00 bis 18:45 Uhr

Alle Videos sind für die Teilnehmer im Nachgang jederzeit abrufbar!

Unser Partner: FL Studio