Songwriting Konzepte für Pop-Musik mit Gregor Schwellenbach

Machen wir uns nichts vor: Um einen richtig guten Track zu (be-)schreiben reichen Grundkenntnisse in Musiktheorie, Harmonie-, Rhythmus- und Formenlehre völlig aus. Es ist nicht die Anzahl der Akkorde, die über die Qualität eines Songs entscheidet. Aber was ist es dann? Gregor Schwellenbach zeigt euch in seinem Webinar, wie analytisches Hören dazu inspirieren kann, die eigenen immer gleichen Muster des Songwriting zu verlassen.

Gregor Schwellenbach arbeitete als Cowriter, Arrangeur und Sessionmusiker mit Irmin Schmidt (Can), Kurt Wagner (Lambchop), Megaloh, Alligatoah, Kölsch, Maxim, The Heritage Orchestra, The London Symphony Orchestra.

Er komponiert für Film, Fernsehen und Theater und veröffentlicht contemporary classical und avant pop beim Elektroniklabel Kompakt und seinem eigenen Label Galerie. Wöchentlich analysiert er Popsongs beim Radiosender WDR Cosmo und unterrichtet Komposition und pop-musikalische Praxis am Bochumer “Folkwang Institut für Pop-Musik”.

Datum: Samstag, 12.12.2020

Uhrzeit: 19:00 – 19:45

Unser Partner: Folkwang Institute für Pop-Musik