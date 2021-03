Signature-Sound erarbeiten – Master Class mit Ken Lewis & Dom Rivinius – Studioszene 2021

In diesem Workshop zeigen Ken Lewis (David Byrne, Bruno Mars, Jay Z) und Dom Rivinius (Eminem) Produktions- und Mixing-Tipps anhand des eigens kreierten komplizierte Drum-Parts des Songs Too Close To Fire von Skrizzly Adams (ein unabhängiger Künstler den Ken produzierte). Gleichzeitig geben sie Tipps, wie Top-Produzenten den musikalischen Kreativprozess angehen, um in einer Welt mit Millionen von Künstlern einen frischen und einzigartigen Sound zu erlangen.

Anzeige