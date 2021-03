Save The Date – Studioszene 2021 im Rosengarten Mannheim – 09. & 10. September

Die Studioszene 2021 im Rosengarten Mannheim – 09. & 10. September

Anzeige

Wir freuen uns darauf, euch auf der Studioszene 2021 am 09. und 10. September im Rosengarten Mannheim zu sehen. Ganz nach dem Motto: raus aus der Monotonie und rein in die Community der Recording-Welt, um sich persönlich mit Menschen auszutauschen, die die Leidenschaft zur Musikproduktion teilen. Nicht zweidimensional auf dem Rechner, sondern live in 3D, in Farbe und ohne Ton- und Bildaussetzer. Natürlich alles hygienekonform zum Schutz unser aller Gesundheit!

Vor Ort geben euch die absoluten Profis der Studioszene Einblick in ihre Sessions, aus denen ihr lernt, wie ihr eure Skills verbessert, euren Workflow weiterentwickelt und dadurch die Qualität eurer Produktionen auf das nächste Level hebt.

Im Rosengarten stellen euch die Top-Brands der Audio-Branche ihr Gear vor, demonstrieren es in der Anwendung und beantworten eure Fragen!

Markiert euch den Termin dick und fett in eurem Kalender!

Studioszene 2021

Wann: 09. & 10. September

Wo: Rosengarten Mannheim

Weitere Infos findet ihr in Kürze unter www.studioszene.de!

Wir sind optimistisch und freuen uns auf eine schöne Zeit mit euch!

Wir sehen uns in Mannheim!

Euer Studioszene-Team