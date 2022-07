Das Live-Event in Mannheim

Old School Hip Hop Sound neu aufgelegt

Der Produzent, Mixing- & Mastering Engineer Bizzy Mo (Kollegah, Kontra K, Bausa) zeigt in seiner Masterclass die Mixing-Session von MC Renes „Sollte So Sein“. Dabei geht er vor allem auf den Beat-Mix ein, der zu einem großen Teil aus analog aufgenommen Samples besteht und an den Old-School-HipHop-Sound der 90er-Jahre erinnert. Außerdem zeigt er euch seine Vocal-Chain, die die Stimme von MC Rene so präsent nach vorne bringt.

Anzeige

Das lernst du:

Beat-Mixing

Mischen von RapVocals

Arbeiten mit Samples

Old School Hip Hop Sound neu aufgelegt

Wann: Mittwoch, 31.08.2022

Uhrzeit: 18:00 – 19:30 Uhr

Wo: Gustav Mahler Saal 1

Sichere dir jetzt dein Ticket zum Preis von 149 €, und besuche beide Tage der Studioszene 2022 am 30. & 31. August im Mannheimer Rosengarten. Damit erhältst du Zugang zum gesamten Programm mit allen Masterclasses, Workshops, Diskussionsrunden und dem Ausstellerbereich.

MC Rene x Mojow – Sollte So Sein