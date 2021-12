Musikproduktion für Game Trailer – 2WEI

In dieser Masterclass geben euch Simon Heeger, Christian Vorländer und Hermann Schepetkov von 2WEI In-Depth Einsicht in die Cubase-Session eines aufwendig produzierten Game Trailers. 2WEI ist eine 2016 gegründete Musikschmiede, die bereits Trailermusik für Spiele wie Battlefield, League of Legends, Call of Duty u.v.a. platzieren konnte.

Die Composer berichten für euch über Entstehung, Arrangement und Produktion der Musik, sowie über das „scoring to picture“.Sie referieren über Kundenwünsche, daraus entstandene Herausforderungen und – natürlich – die musikalischen Lösungen. Im Fokus steht auch der vielleicht wichtigste Punkt, den die Medienmusik zu bieten hat: Die Kommunikation mit dem Kunden.

Anzeige

Website: http://2wei.audio

Masterclass: Musikproduktion für Game Trailer – 2WEI

Wann: Dienstag, 22.03.2022

Uhrzeit: 16:00 – 17:30

Wo: Gustav Mahler Saal 2

Das lernt ihr:

Kundenwünsche von “seh‘ ich anders“ bis unmöglich – Wie man mit Kunden um geht – (Kommunikation)

Scoring – Wie man den Film zum Klingen bringt (Recherche / Kommunikation)

String & Brass Arrangement im Detail – (Komposition)

Hybrid Trailer Sound – So geht Epic (Komposition / Produktion / Sounddesign)

Der Blend: Pop & Cinematic – Wie geht beides gleichzeitig authentisch – (Komposition // Produktion)

Die Challenge: Rawness vs Größe – Wie bringt man das Schlachtfeld in den Konzertsaal – (Produktion)

Sichere dir jetzt eines von auf 500 limitierten Early-Bird-Tickets zum Preis von 149€ und besuche beide Tage der Studioszene 2022 am 22. und 23. März im Mannheimer Rosengarten. Mit dem Early-Bird-Ticket sparst du 50€ auf den regulären Preis eines Zwei-Tagestickets. Damit erhältst du Zugang zum gesamten Programm mit allen Masterclasses, Workshops, Diskussionsrunden und dem Ausstellerbereich. Die Early-Bird-Phase endet am 31.01.2022.

Designte Sounds in der Musikproduktion – Mr. Herms & Simon Heeger

Dir gefällt das Video? Dann folge uns auf Facebook und YouTube!