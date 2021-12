Studioszene 2022: Mixing Philosophie

Ralf Christian Mayer gehört zu den erfahrensten und renommiertesten Mix-Engineers in Deutschland.

In seiner Zeit in Stuttgart war er als Mix-Engineer maßgelblich am Sound des Stuttgarter Hip-Hops wie etwa Afrob, Die Fantastischen Vier oder Cro beteiligt. Mit Clueso und schließlich mit Mark Forster, für den er alle Alben gemischt und co-produziert hat, kamen neben dem reinen Mixing auch immer mehr Produktionsaufgaben hinzu.

Daneben arbeitet Ralf Mayer aber auch immer wieder mit Newcomer und hilft ihnen, ihren Sound zu finden.

In seiner Masterclass wird er anhand einiger seiner bekanntesten Mixe seine Mixing-Philosophie erklären und natürlich auch ausführlich über sein Lieblings-Equipment reden – vom Fairchild bis zum neuesten Plug-in.

Masterclass: Mixing Philosophie – Ralf Christian Mayer

Wann: Mittwoch, 23.03.2022

Uhrzeit: 10:00 – 11:30 Uhr

Wo: Gustav Mahler Saal 1

Sichere dir jetzt eines von auf 500 limitierten Early-Bird-Tickets zum Preis von 149€ und besuche beide Tage der Studioszene 2022 am 22. und 23. März im Mannheimer Rosengarten. Mit dem Early-Bird-Ticket sparst du 50€ auf den regulären Preis eines Zwei-Tagestickets. Damit erhältst du Zugang zum gesamten Programm mit allen Masterclasses, Workshops, Diskussionsrunden und dem Ausstellerbereich. Die Early-Bird-Phase endet am 31.01.2022.