Roy Recklies ist seit 2014 Mix- und Mastering-Engineer bei Michael Schwabe bei monoposto Mastering in Düsseldorf. Das Studio ist für die Master von zahlreichen erfolgreichen Künstlern wie Die Fantastischen Vier, Tim Bendzko, Die Toten Hosen, Robin Schulz uvm. verantwortlich. Roy´s Credit Liste umfasst dabei ein beeindruckendes Spektrum an Künstlern aller Musikrichtungen mit Interpreten wie Robin Schulz, Olli Schulz, Hugel, Keanu Silva oder Avaion.

Für diesen Workshop bringt Roy einige Mastering-Sessions mit, die er digital gemastert hat. Dort kann er einen tiefen Einblick in seine Arbeit in der DAW, seinen Workflow und seine Herangehensweise geben. Außerdem zeigt er auch analoge Master und erklärt, wie diese entstanden sind, und erläutert, wo er die Unterschiede im Sound sieht und was er an analog und auch digital schätzt.

Roy selbst: “Ich bin eigentlich ein absoluter Verfechter des analogen Masterings. Allerdings kommt es auch oft vor, dass ich auch zuhause in meiner Regie digital mastere und damit auch sehr gute Ergebnisse erziele. Am Ende ist der Sound entscheidend, wie man dort hinkommt, ist jedem selbst überlassen!”

Masterclass: Mastering eines Pop-Tracks – Roy Recklies

Wann: Mittwoch, 23.03.2022

Uhrzeit: 12:00 – 13:30 Uhr

Wo: Gustav Mahler Saal 1

Das lernst du:

So entsteht ein Master kommerzieller Musik

Darauf musst du beim Mastering achten

Die Vor- & Nachteile von digitalem und analogem Mastering

