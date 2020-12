Kreativität in 3D-Audio – Tom Ammermann, Lasse Nipkow & Hans-Martin Buff

In dieser Talkrunde erklären euch die 3D-Audio-Experten Tom Ammermann (Kraftwerk 3D, New Audio Technology) , Lasse Nipkow ( VDT Silent Work ) und Hans-Martin Buff (Autor des Buchs Überall – Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer), die kreativen Möglichkeiten, die 3D-Audio bietet. Ganz unabhängig davon ob binaural per Kopfhörer oder 3D-Audio auf einem Lautsprecher-System von 20 Boxen, ob zuhause auf der Couch oder in einer Festinstallation in der Industrie. Hier geht es um die kreativen Möglichkeiten, den Hörer auf klangliche Reisen durch den dreidimensionalen Raum zu schicken.